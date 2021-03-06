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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

إصابة طفل بعدوى خطيرة بسبب «لعبة مطاطية»

السبت 06/مارس/2021 - 08:20 م
إصابة طفل بعدوى خطيرة
إصابة طفل بعدوى خطيرة
إسلام جمال
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حذرت إحدى الأمهات من مخاطر ألعاب الحمام المطاطية، وذلك بعد أن نُقل طفلها إلى المستشفى بعيون حمراء دموية، إثر أصابته لعبة بعدوى سيئة.

ووفقًا لما ذكره موقع «ذا صن» البريطاني، فقد كشفت أم كشفت أنها تستخدم بعض الألعاب المطاطية عند استحمام طفلها، الأمر الذي تسبب في إصابته بعدوى نادرة؛ بسبب العفن الذي لحق باللعبة.

وحثت المستخدمين على «التحقق من ألعاب الاستحمام الخاصة بك» بعد أن وجدت العفن داخل البطة المطاطية.

وتظهر الصور أن عيون الطفل «بايلور» حمراء للغاية، حيث تم نقله الى المستشفى ووضعه على الأجهزة لمعرفة السبب وراء الإصابة الغريبة.

من جانبها، قالت الدكتورة سارة جارفيس، الطبيب المعالج للطفل، إنه ليس هناك شك في أن ألعاب الحمام المغمورة يمكن أن تأوي جراثيم من الفطريات والفيروسات والبكتيريا.

وأضافت «جارفيس»، أنه من من الصعب تحديد عدد الإصابات بين الأطفال، لكنها بالتأكيد فكرة جيدة لتنظيف الألعاب بعد كل استخدام، والتأكد من جفافها تمامًا من الداخل لتقليل فرصة نمو البكتيريا.

وأوضح الدكتور ريتشارد هاستينجز، خبير في علم الأحياء الدقيقة والوقاية من العدوى، أنه إذا تأثرت لعبة ما بشكل واضح بالعفن، فالأفضل التخلص منها.

وأضاف أنه لابد أن يعلم بعض الآباء أن ألعاب الحمام الخاصة بأطفالهم يمكن أن تحتوي على ميكروبات ضارة إذا تُركت غير نظيفة.
إصابة طفل بعدوى خطيرة
إصابة طفل بعدوى خطيرة
إصابة طفل بعدوى خطيرة
إصابة طفل بعدوى خطيرة

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