إنشاء نظام علاج للمحامين بشمال القاهرة

وافق نقيب المحامين رجائي عطية، اليوم السبت، على طلب مقدم من مجلس نقابة محامي شمال القاهرة، وعلى رأسهم عمرو محيي النقيب الفرعي، بشأن إنشاء وحدة (سيستم) علاج بمقر الساحل وشبرا.ووجه نقيب المحامين الطلب إلى أمين عام النقابة حسين الجمال لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك رغبة منه في تحسين الخدمات المقدمة لمحامي الفرعية.وقدم الطلب نيابة عن مجلس الفرعي هيثم مجدي أحمد عضو المجلس، وجاء فيه: "برجاء التكرم بالموافقة على إنشاء وحدة سيستم للعلاج بمقر (الساحل وشبرا) الكائن مقره ٢٥٨ شارع شبرا برج منير سنتر الدور الثاني، علمًا بأن المقر مجهز بأجهزة (كمبيوتر وإنترنت) لتقديم الخدمة"، مقدمين فائق الاحترام والتقدير.