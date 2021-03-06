رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

إنشاء نظام علاج للمحامين بشمال القاهرة

السبت 06/مارس/2021 - 07:25 م
رجائي عطية
رجائي عطية
محمد جعفر
طباعة
وافق نقيب المحامين رجائي عطية، اليوم السبت، على طلب مقدم من مجلس نقابة محامي شمال القاهرة، وعلى رأسهم عمرو محيي النقيب الفرعي، بشأن إنشاء وحدة (سيستم) علاج بمقر الساحل وشبرا.

ووجه نقيب المحامين الطلب إلى أمين عام النقابة حسين الجمال لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك رغبة منه في تحسين الخدمات المقدمة لمحامي الفرعية.

وقدم الطلب نيابة عن مجلس الفرعي هيثم مجدي أحمد عضو المجلس، وجاء فيه: "برجاء التكرم بالموافقة على إنشاء وحدة سيستم للعلاج بمقر (الساحل وشبرا) الكائن مقره ٢٥٨ شارع شبرا برج منير سنتر الدور الثاني، علمًا بأن المقر مجهز بأجهزة (كمبيوتر وإنترنت) لتقديم الخدمة"، مقدمين فائق الاحترام والتقدير.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أهالي السودان يرحبون بالرئيس السيسي: «مرحبًا عزيز مصر»

تاريخ الإسراء والمعراج 2021

وزير التعليم العالى: لن يسمح لأحد بتعطيل العملية التعليمية

صحيفة سودانية تكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى الخرطوم

الصور

image description

حملة لإزالة التعديات على أراض زراعية في دمياط

image description

تداول 27 سفينة و118 ألف طن غلال فى صومعة ميناء دمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يلتقي لجنة «تأهيلي دكتوراه» التربية الرياضية

image description

حملات نظافة مكثفة بأحياء ومراكز أسيوط

image description

اعتماد قرارات تصالح جديدة في مخالفات البناء بأسيوط

الأكثر قراءة

الترجي يسجل الهدف الثالث في شباك الزمالك وطرد فتوح

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

حبس السائق المتسبب في حادث طريق الكريمات

النيابة العامة: «سفاح الجيزة» اعترف بالقتل 3 مرات في التحقيقات

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

تسجيل قراءة عداد الكهرباء عبر موقع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

موقع بوابة التعليم الأساسي لاستخراج نتائج المرحلة الابتدائية 2021

موعد بدء معرض زهور الربيع 2021

بريطانيا ترشح «نيجيري الأصل» لعضوية لجنة قانونية بالأمم المتحدة

أيام زمان

يوسف وهبى يروى الساعات الأخيرة لأسمهان قبل رحيلها

«أخويا ربطني في السرير بالجنزير».. اعترافات تحية كاريوكا عن طفولتها

والدتى سبب فى عدم احترافى.. اعترافات لـ أحمد الكاس

«خاتم الحظ عند فاتن حمامة».. أوقفت التصوير بسببه وسعره 2.5 جنيه

مقالات الرأي
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
د.أحمد الخميسى
عندما تعيش على أنك مصطفى وأنت إبراهيم!
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
المزيد

الثقافة

«أثر اللجوء السورى على الأمن القومى الأردنى».. كتاب جديد لـ شيماء كامل

ورش وعروض فنية متنوعة على المسرح المتنقل بالوادى الجديد

بدء فعاليات الدورة الرابعة للملتقى العربى لرواد الكاريكاتير بالأوبرا

موسيقى عربية وورش فنية بالفوم الملون بـ«ثقافة المنيا»