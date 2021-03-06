تسمم 6 عقب تناولهم وجبة غذائية بفرح في أسيوط

أصيب 6 أشخاص بتسمم غذائي إثر تناولهم وجبة غذائية، بأحد الأفراح بقرية أم القصور التابعة لمركز منفلوط بأسيوط،وتم نقلهم إلي مستشفى القوصية المركزي وحالتهم مستقرة.و تلقي اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من مستشفى القوصية المركزي بوصول 6 أشخاص يشتبه بإصابتهم بحالة تسمم، وانتقل ضباط المباحث الي موقع البلاغ وبالفحص تبين إصابة "ه..ب. ق"، 26 سنة، و"ف. م. ح"، 20 سنة، و"ش. ح. م"،38 سنة، و"ح. ط. م"، 17 سنة، و"ر. م.م" 29 سنة، و"ا. خ.م"، 12 سنة.وبسؤالهم تبين إصابتهم نتيجة تناول وجبة غذائية بأحد الأفراح، بقرية أم القصور التابعة لمركز منفلوط وتم إجراء الإسعافات اللازمة لهم وجميعهم حالتهم مستقرة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض علي النيابة العامة لتباشر التحقيقات.