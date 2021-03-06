الشباب والرياضة تعلن استئناف رحلات قطار الشباب إلى الأقصر وأسوان

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن استئناف رحلات قطار الشباب إلى مدينتي الأقصر وأسوان، حيث ينطلق أول فوج بعد استئناف الرحلات يوم الخميس المقبل الموفق 11 مارس الجارى ويستمر حتى 18 مارس، وتتواصل بعد ذلك الأفواج المغادرة.وتتضمن برامج الرحلات تنفيذ عدد من المزارات السياحية والأثرية المدرجة بالبرنامج السياحي، والتى تم التنسيق بشأنها مع وزارة السياحة والآثار المصرية.ومن جانبه أوضح وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، أن رحلات قطار الشباب تعد أحد أهم آليات الوزارة فى تعريف النشء والشباب وتوعيتهم بالمعالم الأثرية والتاريخية والسياحية الخلابة التى تتمتع بها مدينتا الأقصر وأسوان، وهو ما يعمق من فهم الشباب وانتمائهم لوطنهم، مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار فيما يتعلق بالمزارات السياحية بالمدينتين، وذلك بغرض المساهمة فى تعزيز السياحة الداخلية لمختلف المدن المصرية وخاصة السياحية والأثرية منها.وتدعم وزارة الشباب والرياضة تكاليف الإقامة والإعاشة والانتقالات، مع تنفيذ المزارات السياحية والاثرية المدرجة بالبرنامج السياحي بكل من الأقصر وأسوان بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية، مع أحقية الوزارة بإجراء أي تعديل أو تبديل أو حذف بالبرنامج أو أماكن الإقامة طبقًا للظروف الطارئة وتوجيهات مسئولي هيئة الإشراف بالوزارة.ويشمل البرنامج السياحي لقطار الشباب؛ الأقصر: "معابد البر الشرقي - جزيرة الموز - معابد البر الغربي – الصوت والضوء بالكرنك – جولة حرة بالمدينة"، وبالنسبة أسوان "السد العالي - متحف النيل - معبد فيلة - جزيرة النباتات - القرية النوبية - متحف النوبة – جولة حرة بالمدينة".