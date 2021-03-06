شذى تتصدر «تويتر» بعد البوستر التشويقي لـ«مقلوبة حياتي»

تصدرت الفنانة شذى "تويتر تريند" خلال الساعات الماضية، بعد إطلاقها البوستر التشويقي لأغنيتها الجديدة "مقلوبة حياتي" المقرر طرحها خلال الأيام القليلة القادمة عبر منصات التواصل الاجتماعي والإذاعات المختلفة.وظهرت شذى في البوستر الجديد الذي شاركته مع جمهورها للترويج لأغنيتها الجديدة بإطلالة مميزة باللون الأبيض بعدسة المصور عماد قاسم."مقلوبة حياتي" من كلمات الشاعر الغنائي أحمد الجندي وألحان مدين ومن توزيع عمرو إسماعيل ومهندس الصوت ماهر صلاح، وإنتاج شركة "كاسيت" للمنتج محمد حامد في التعاون الثاني الذي يجمعه بشذى بعد نجاح أغنية "أجمل أوقات" في عيد الحب قبل الماضى، من كلمات محمد عاطف ومن ألحان مدين، وتوزيع وسام عبد المنعم.