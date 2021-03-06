بوسترات مسلسلات رمضان 2021.. «القاهرة كابول» يخطف الأنظار

بوسترات مسلسلات رمضان 2021



شهدت الساعات الماضية إطلاق مجموعة كبيرة من بوسترات مسلسلات رمضان 2021 المنتظرة كاشفة عن عدد كبير من المفاجئات، وزاد معدل تداول البوسترات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية وشكل بعضها مفاجأة وانبهارا كبيرا للمتابعين.نكشف خلال هذا لاتقرير ابرز بوسترات مسلسلات رمضان 2021 وبالرغم من ذلك بدأت بوسترات هذه الأعمال المنافسة مبكرا حيث طرحت شركة سينرجي المنتجة بوسترات مسلسلاتها بالتزامن مع تصويرها تمهيدا لعرضها.خطف بوستر مسلسل "القاهرة كابول" الأنظار خلال الساعات الماضية بعد أن أطلقه المنتج تامر مرسي عبر حسابه على فيس بوك وضم 5 من كبار نجوم الدراما في مصر هما طارق لطفي وفتحي عبد الواهب وخالد الصاوي وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوي مما أثار كل مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لجودة البوستر ولثقل الفنانين المتواجدين عليه.واطلقت شركة سينرجي أيضا بوستر مسلسل "هجمة مرتدة"؛ حيث تصدر البوستر كلا من النجمان احمد عز وهند صبري ويتضمن أحداث واقعية من ملفات المخابرات المصرية، وهو الأمر نفسه مع بوستر مسلسل الاختيار الذي أحدث ضجة كبيرة هو الآخر حيث جمع كلا من كريم عبد العزيز وأحمد مكي وينتظره الجمهور بشدة بعد نجاح الجزء الأول من العمل الذي قدمه أمير كرارة وأحمد العوضي.وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل "نسل الأغراب" بوستر العمل الجديد الذي غلب عليه الطابع الجاد وتصدره كلا من النجم أحمد السقا والنجم أمير كرارة والذي يقدم بالتيمة الصعيدية خلال الشهر الكريم، وهو الأمر نفسه مع مسلسل "موسى" من بطولة النجم محمد رمضان الذي يقدم بالطابع الصعيدي في وقت قديم وغلب على البوستر جدية محمد رمضان الذي وقف منفردا ويشاركه البطولة سمية الخشاب ورياض الخولي.ومثل بوستر "نجيب زاهي زركش" من بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني بهجة كبيرة للجمهور حيث ظهر منفردا على البوستر الخاص بالمسلسل المنتظر خلال رمضان القادم، وكذلك ظهر الفنان علي ربيع في بوستر مسلسله الجديد "أحسن أب" بشكل كوميدي حاملا طفلا بطريقة مقلوبة حيث مقررا تقديم عملا فنيا من 15 حلقة خلال رمضان.وطرحت شركة تي فيجن مؤخرا بوستر "وكل ما نفترق" وظهرت الفنانة ريهام حجاج منفردة على صدارة بوسترها الجديد.