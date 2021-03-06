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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

يجري مسحة جديدة خلال يومين.. تفاصيل الحالة الصحية لـ أحمد مكى

السبت 06/مارس/2021 - 12:43 م
أحمد مكى
أحمد مكى
دعاء عبد المقصود
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يجري الفنان أحمد مكى مسحة pcr جديدة خلال يومين للتأكد من سلبيتها من عدمها وذلك بعد إصابته منذ ما يقرب من أسبوعين بفيروس كورونا المستجد.

تفاصيل الحالة الصحية لأحمد مكي  

وكشف مصدر مقرب من مكى عن استقرار حالته بشكل كبير عن الأيام الماضية، موضحًا أن الحالة الصحية للفنان استقرت مع مواظبته على بروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة.

وكان الفنان أحمد مكى قد أصيب بالتهاب في الأحبال الصوتية، جراء إصابته بالفيروس وهو ما دفع الأطباء إلى منعه من الكلام لحين تماثله للشفاء.

يذكر أن الفنان قد أصيب بفيروس كورونا المستجد، ويخضع حاليا للعزل المنزلي ويلتزم ببروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة وتم تأجيل مشاهده فى مسلسل "الاختيار 2" المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل لحين تماثله للشفاء بشكل كامل، ومن المقرر أن يعود لاستئناف نشاطه الفني خلال الفترة المقبلة.

ويكثف المخرج بيتر ميمي ساعات تصوير المسلسل، أملا في انتهائه قبل حلول شهر رمضان الكريم.

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و مسلسل " الاختيار 2 "يتناول قصص وتضحيات رجال الشرطة المصرية، كما يركز على اعتصام رابعة وخلايا الضباط الذين انضموا الي الجماعة المحظورة في تلك الفترة، من بطولة كريم عبد العزيز، وأحمد مكي، وإنجي المقدم، وعدد كبير من النجوم إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف من نجوم الصف الأول والمسلسل من تأليف هاني سرحان.

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