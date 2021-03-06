وزيرة التخطيط تناقش مع 5 وزراء خطة العام المالي المقبل الاستثمارية

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزراء الموارد المائية والري، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، وكذا وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، لمناقشة مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2021-2022.وخلال لقاء الدكتورة هالة السعيد والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، تمت مناقشة مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة الري للعام المالي 2021-2022، حيث تم عرض الموقف التنفيذي للمشروع القومى لتأهيل الترع، وكذا موقف مشروع إستكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء بالأراضي المخطط زراعتها بشمال ووسط سيناء اعتمادًا على المياه المنتجة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.كما شهد اللقاء عرض موقف المشروعات المستهدف تنفيذها خلال العام المالى القادم مثل أعمال الحماية من أخطار السيول وأعمال حفر وتجهيز الآبار الجوفية، ومشروعات تطوير وحماية مجرى نهر النيل وإنشاء وتدعيم وتأهيل المنشأت الكبرى على المجارى المائية، وكذا مشروعات تطوير وترشيد نظم الرى في زمام مليون فدان، ومشروع إنشاء وإحلال 50 محطة رفع على مستوى الجمهورية، ومشروع استكمال وتطوير مبانى ومعامل المركز القومي لبحوث المياه والدراسات التطبيقية في مجال الموارد المائية، ومشروعات حماية الشواطىء المصرية، كما شهد اللقاء استعراض المشروعات المقترح تنفيذها ضمن مبادرة "حياه كريمة"، والتي تخدم 51 مركزًا على مستوى الجمهورية.وخلال اجتماع وزيرة التخططي والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تم التأكيد على أهمية قطاع البحث العلمي باعتباره الضامن الرئيس لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة في إطار رؤية "مصر 2030"، كما تطرق الاجتماع إلى التركيز على أهمية دعم الجامعات التكنولوجية كمسار جديد للتعليم يساهم في خفض نسبة البطالة وفتح أسواق العمل أمام خريجي تلك الجامعات، إلى جانب تحقيق تنمية فى المناطق العمرانية الجديدة التى يتم التوسع فى إنشاء جامعات جديدة بها، كما ركز اللقاء علي أهمية دعم مشروعات الجامعات الحكومية ومنها مشروع البنية التحتية المعلوماتية للجامعات والذي يهدف لميكنة ورقمنة الجامعات من حيث الاختبارات المميكنة، ورفع كفاءة البنية التحتية بالجامعات، فضلًا عن ميكنة المستشفيات الجامعية البالغ عددها 115 مستشفى جامعي.وتصدرت موضوعات مشروع تطوير الريف المصري ومبادرة "حياة كريمة" اجتماع الدكتورة هالة السعيد والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية توافق مشروعات الإسكان مع خطة الدولة سواء فى توصيل خدمة الصرف الصحي للمواطنين، أو توفير المسكن الملائم، مع التركيز على أهمية المشروع القومي "تطوير الريف المصري" باعتبار وزارة الإسكان من الشركاء الرئيسين فيه ليتحقق للأجيال الحالية والقادمة فى كل محافظات مصر حلمها فى الحياة الكريمة، كما تطرق اللقاء إلى أهمية استكمال المشروعات الجارية، خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك من أجل توفير الخدمات المختلفة للمواطن المصري.كما ناقشت السعيد مع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي القادم 2021-2022، كما تطرق اللقاء لمناقشة عددٍ من مشروعات الوزارة كمشروع القطار السريع والمونوريل وتوسعات الطرق كتوسعة الطريق الدائري وقطاعات النقل النهري، كما تطرق النقاش إلى المشروعات القومية للطرق والكباري، وخطوط مترو الأنفاق والسكك الحديد وغيرها من الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطن من أجل توفير نظام نقل يحقق أهداف التنمية المستدامة ودعم دور النقل على المستويين الإقليمي والدولي.