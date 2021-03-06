«مياه القناة» تكشف تفاصيل إصلاح كسر مفاجئ بالسويس في «وقت قياسي»

أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، النجاح في إصلاح كسر مفاجئ في خط مياه في وقت قياسي، بعد انهيار جسر البر الغربي لترعة المتجهة لمحافظة السويس بعزبة الفيومية بمنطقة فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد، لافتا أن التحرك الفوري وانتقال فنيو وعمال الشركة إلى مكان البلاغ والعمل على إصلاح الكسر يرجع للتدريب الجيد، والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.وقال عصمت، إن الواقعة بدأت عندما تلقيت غرفة عمليات الشركة بلاغا عن انهيار جسر البر الغربي لترعة السويس أمام منطقة "فنارة"، ما تسبب في كسر خط مياه المغذي لمنطقة الفيومية، وعلى الفور انتقل وتحرك إلى مكان الواقعة فنيي وعمال الشركة بمنطقة فايد، وتمكنوا من إصلاح الكسر في وقت قياسي، وتم إعادة ضخ المياه للمواطنين بالمنطقة مرة ثانية وفي أقل من ساعة، تحت إشراف مباشر من عادل العميدة رئيس منطقة مياه فايد.وأضاف: "مستمرون في غسيل شبكات مياه الشرب بصورة دورية بحضور فريق الشبكة والمعمل، والسلامة والصحة المهنية، ومراقب صحة، ويشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين، ويتم فتح المحبس وعمل محضر تضامنى بذلك، وعملية غسيل الخزانات العلوية تمر بعدة مراحل من غسيل وتعقيم، وأيضا غسيل شبكات المياه بفتح محابس الغسيل وضخ المياه خلال الشبكة، ثم أخذ عينات للتأكد من أن المياه مطابقة للنسبة المسموح بها في قرار وزارة الصحة".