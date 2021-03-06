رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مياه القناة» تكشف تفاصيل إصلاح كسر مفاجئ بالسويس في «وقت قياسي»

السبت 06/مارس/2021 - 10:24 ص
إصلاح كسر خط مياة
إصلاح كسر خط مياة
الإسماعيلية - مصطفى دياب
طباعة
أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، النجاح في إصلاح كسر مفاجئ في خط مياه في وقت قياسي، بعد انهيار جسر البر الغربي لترعة المتجهة لمحافظة السويس بعزبة الفيومية بمنطقة فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد، لافتا أن التحرك الفوري وانتقال فنيو وعمال الشركة إلى مكان البلاغ والعمل على إصلاح الكسر يرجع للتدريب الجيد، والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وقال عصمت، إن الواقعة بدأت عندما تلقيت غرفة عمليات الشركة بلاغا عن انهيار جسر البر الغربي لترعة السويس أمام منطقة "فنارة"، ما تسبب في كسر خط مياه المغذي لمنطقة الفيومية، وعلى الفور انتقل وتحرك إلى مكان الواقعة فنيي وعمال الشركة بمنطقة فايد، وتمكنوا من إصلاح الكسر في وقت قياسي، وتم إعادة ضخ المياه للمواطنين بالمنطقة مرة ثانية وفي أقل من ساعة، تحت إشراف مباشر من عادل العميدة رئيس منطقة مياه فايد.

وأضاف: "مستمرون في غسيل شبكات مياه الشرب بصورة دورية بحضور فريق الشبكة والمعمل، والسلامة والصحة المهنية، ومراقب صحة، ويشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين، ويتم فتح المحبس وعمل محضر تضامنى بذلك، وعملية غسيل الخزانات العلوية تمر بعدة مراحل من غسيل وتعقيم، وأيضا غسيل شبكات المياه بفتح محابس الغسيل وضخ المياه خلال الشبكة، ثم أخذ عينات للتأكد من أن المياه مطابقة للنسبة المسموح بها في قرار وزارة الصحة".

موضوعات متعلقة

السيسي يتوجه إلى السودان في زيارة رسمية اليوم

أول فيديو من موقع حادث الكريمات.. راح ضحيته 20 شخصًا

النيابة العامة تحقق فى وفاة 18 شخصا بحادث الكريمات

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

الصور

image description

بدء امتحان الفلسفة والمنطق بدمياط

image description

رفع الإشغالات والأفران المخالفة في سوق السمك بدمياط (صور)

image description

مصرع مسن من أسيوط وزوجته وشقيقيه ونجلته و3 من أحفاده فى حادث الكريمات

image description

«كرداسة رانرز».. هيا نركض في الأرياف (صور)

image description

مطاردة المخالفات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسيوط

الأكثر قراءة

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

صحيفة سودانية تكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى الخرطوم

أول فيديو من موقع حادث الكريمات.. راح ضحيته 20 شخصًا

السيسي يتوجه إلى السودان في زيارة رسمية اليوم

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

عمليات التجميل تزدهر فى ألبانيا خلال جائحة كورونا

ثوران بركان «باكايا» في جواتيمالا للمرة الثانية خلال 3 أيام

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 6-3-2021

ديزنى لاند تستأنف نشاطها فى أبريل

أيام زمان

يوسف وهبى يروى الساعات الأخيرة لأسمهان قبل رحيلها

«أخويا ربطني في السرير بالجنزير».. اعترافات تحية كاريوكا عن طفولتها

والدتى سبب فى عدم احترافى.. اعترافات لـ أحمد الكاس

«خاتم الحظ عند فاتن حمامة».. أوقفت التصوير بسببه وسعره 2.5 جنيه

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «8»
ماجد حبته
بابا الفاتيكان فى العراق
المزيد

الثقافة

الجمعة.. روائع التراث فى أمسية فنية بقبة الغورى

كيف تتخلصين من الضغوط النفسية بعد الطلاق؟.. ندوة للنساء فقط

صدور الجزء الأول من الأعمال الشعرية الكاملة لـ خورخى لويس بورخيس

«الهندسة والديكور للجميع».. ندوة عامة بمكتبة مصر الجديدة