انتهاء اللقاء التاريخي بين بابا الفاتيكان والسيستاني

غادر البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، مكتب المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني في المدينة القديمة بالنجف العراقية، بعد انتهاء لقائهما التاريخي.ومن المقرر أن يتوجه البابا الى مدينة أور الأثرية في ذي قار.وبدأ البابا زيارته للعراق من أمس والتقى بالرئيس العراقي برهم صالح وعدد من المسؤولين.