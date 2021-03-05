واشنطن: إشراك الليبيات ضروري لتحقيق الديمقراطية

قالت السفارة الأمريكية إن السفير ريتشارد نورلاند، أجرى مناقشة افتراضية هذا الأسبوع مع خمس قيادات بارزات من ليبيا، بمشاركة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة سابقا ستيفاني ويليامز كضيفة في الحوار.وأضافت السفارة في إيجاز صحفي، أن المناقشات ركزت على محاور مؤتمر الأمم المتحدة عبر الإنترنت الذي تستضيفه هيئة الأمم المتحدة للمرأة وشركاؤها، بما في ذلك سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، يوم 8 مارس.وذكرت أن السفير الأمريكي قال خلال اللقاء: «نحن نجتمع في مرحلة مهمة في حياة ليبيا ومستقبلها، وأنتم بصدد إعادة بناء البلاد وتحقيق ديمقراطية حقيقية، نحتاج إلى التذكير بأنه لتحقيق ديمقراطية حقيقية، يجب إشراك النساء والرجال، وخاصة خلال الملتقى السياسي الليبي، لهذا قمنا بدعوة نساء مهمات لمناقشة هذه العملية والفترة المقبلة».