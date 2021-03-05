محمد الباز: «غادة والي مشرّفة مصر في المحافل الدولية»

قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إن الدكتورة غادة والي مدير مكتب الأمم المتحدة في فيينا لها مسيرة حافلة بالعمل والنجاح.





وأضاف خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار»، إن وزارة الخارجية النمساوية رحبت باختيار غادة والي عضوا في مجلس إدارة مشروع «النساء إلى القمة»، موضحًا أنه مشروع أوروبي مهم للدفع بالنساء في المناصب الإدارية العليا، ويشجع أرباب العمل على اختيار النساء في المناصب العليا.



