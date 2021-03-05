رئيس تونس: البعض يريد ترتيب الأوضاع عن طريق إرهابيين وخونة

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم، إن هناك من يرتب للعمليات الإرهابية ثم يخرج ويندد بها في تونس.وأضاف الرئيس التونسي، من يسعى لاستثمار دماء الأبرياء لمصالحه السياسية أصبح مفضوحا، مشيرًا إلى أن البعض يريد ترتيب الاوضاع في تونس عن طريق إرهابيين وخونة.حيث أوضح سعيد، أن البعض يستخدم العمليات الإرهابية كاستثمار سياسي.