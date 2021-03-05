«تعليم القاهرة»: لجنة خماسية بكل مدرسة لتصحيح امتحان الشهادة الإعدادية

أكد محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير المديرية بالقاهرة، أن امتحان طلاب الشهادة الإعدادية سوف يتم بمدارسهم بملاحظة معلمى المدرسة.وقال عطية إن أعمال التصحيح ستكون بالمدارس، حيث تقرر تكوين لجنة خماسية من معلمي كل مدرسة لإجرائها مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.وعقدت غرف العمليات بمديرية التعليم بالقاهرة والإدارات التعليمية، صباح اليوم الجمعة، اجتماعا لمناقشة الاستعداد لامتحانات الشهادة الإعدادية.وشدد محمد عطية على تنفيذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة لعقد امتحانات الإعدادية، ومراجعة استعدادات مراكز توزيع الأسئلة للصندقة غدا السبت.يذكر أن مديرية التربية والتعليم في القاهرة هي أكبر المديريات التعليمية على مستوي الجمهورية، وتضم ٣٢ إدارة تعليمية.