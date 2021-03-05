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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا تطالب بتشديد الخناق على مصنعي لقاحات كورونا

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:11 م
ماريو دراجي
ماريو دراجي
منار أحمد
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شدد رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، على ضرورة حث الاتحاد الأوروبي "تشديد الخناق" على مصنعي اللقاحات الذين يفشلون في الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، وسط خلاف حول الإمدادات من "أسترازينيكا".

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، قال دراجي لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إنه من الضروري "تشديد الخناق" على الشركات لإجبارها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، وفقا لصحيفة "لا ريبابليكا" الإيطالية.

وفرضت إيطاليا أول حظر على تصدير اللقاحات، فرضه الاتحاد الأوروبي يوم أمس، عندما منعت 250 ألف جرعة من "أسترازينيكا" من التوجه إلى أستراليا - التي كان من المقرر أن تبدأ فيها حملة التلقيح اليوم.

وتم دفع آلية مراقبة الصادرات من قبل الاتحاد الأوروبي في يناير بعد أن اتهم الاتحاد شركة "أسترازينيكا" بتخفيض عدد الجرعات المخصصة للاتحاد الأوروبي، وتحويلها إلى بريطانيا التي خرجت حديثا من التكتل الأوروبي.

وفي شهر يناير الماضي، خفضت "أسترازينيكا" الإمدادات إلى الاتحاد الأوروبي في الربع الأول من العام الجاري من 90 مليون جرعة إلى 40 مليونا، وأعلنت لاحقا أنها ستخفض عمليات التسليم بنسبة 50 في المائة أخرى في الربع الثاني.

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