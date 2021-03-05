كورونا.. تونس تقلص ساعات حظر التجول

أعلنت السلطات في تونس، اليوم الجمعة، تخفيف توقيت حظر التجوال الليلي ليصبح انطلاقا من الساعة العاشرة ليلا بدلا من الساعة الثامنة مساء، ويستمر حتى الخامسة صباحا في ظل استقرار الوضع الوبائي في البلاد.وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة ولجنة مكافحة فيروس كورونا نصاف بن علية، في مؤتمر صحفي، إنه تم إلغاء القيود على التنقل بين الولايات ورفع القيود عن بعض الأنشطة الاقتصادية، ولكن مع المحافظة على البروتوكولات الصحية والإجراءات الوقائية.وقال وزير الصحة الحبيب عمار "مع تحسن المؤشرات الصحية أصبحت لنا اليوم رؤية واضحة لقطاع السياحة كما يمكننا التواصل مع شركائنا في الخارج حتى يكون السياح على بينة من ظروف الإقامة في تونس".