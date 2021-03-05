ننشر قرار إحالة المتهم بقتل «حفيدة القذافي» للجنايات

حصلت "الدستور" على قرار إحالة النيابة العامة، للمتهم بقتل ريتاج محسن ونيس القذافي، حفيدة آخر رئيس وزراء ليبي في عهد الملكية إلى محكمة الجنايات.حملت القضية رقم 10839 السنة ۲۰۲۰ جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1173 لسنة ۲۰۲۰ كلي القاهرة الجديدة.وجاء في قرار الإحالة الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه: "أنه بعد الإطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات - تتهم النيابة العامة - محمد عبدالله المبارك السوسي - 28 سنة - ليبي الجنسية - صاحب توكيل سيارات - مقيم بشارع التسعين، التجمع الخامس، القاهرة الجديدة، يحمل جواز سفر، لأنه في 19 أكتوبر 2020، بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، قتل المجني عليها ريتاج محسن ونيس القذافي عمدا بأنه قام - على إثر خلاف دب بینهما لإلحاحها المستمر علي طلبها الزواج منه - بدفعها من أعلى شرفة غرفة النوم الكائنة بالطابق السابع العلوي بالعين التي استأجرها لإقامتهما فأسقطها عمدا قاصدا من ذلك قتلها، وقد ارتطمت بالأرض فألمت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفحة التشريحية.