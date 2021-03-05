ضبط 132 ألف فانوس رمضان مجهول المصدر داخل مخزن بالمقطم

ضبط 132 ألف فانوس رمضان مجهول المصدر داخل مخزن بالمقطم
الجمعة 05/مارس/2021 - 02:29 م
هدير مصطفيطباعة
ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة 132 ألف فانوس رمضان مجهول المصدر داخل مخزن بالمقطم.
تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط 132000 قطعة لعب أطفال "فوانيس" – 30 عبوة كرة أسفنج وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها بحوزة المسئول عن مخزن لعب أطفال كائن بدائرة قسم شرطة المقطم، وذلك لحيازته كميات كبيرة من لعب الأطفال مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، وقيامه بوضع إستيكر بلد المنشأة محلى على غير الحقيقة لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط 132000 قطعة لعب أطفال "فوانيس" – 30 عبوة كرة أسفنج وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها بحوزة المسئول عن مخزن لعب أطفال كائن بدائرة قسم شرطة المقطم، وذلك لحيازته كميات كبيرة من لعب الأطفال مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، وقيامه بوضع إستيكر بلد المنشأة محلى على غير الحقيقة لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.