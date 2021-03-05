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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 132 ألف فانوس رمضان مجهول المصدر داخل مخزن بالمقطم

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:29 م
جريدة الدستور
هدير مصطفي
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ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة 132 ألف فانوس رمضان مجهول المصدر داخل مخزن بالمقطم.

تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط 132000 قطعة لعب أطفال "فوانيس" – 30 عبوة كرة أسفنج وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها بحوزة المسئول عن مخزن لعب أطفال كائن بدائرة قسم شرطة المقطم، وذلك لحيازته كميات كبيرة من لعب الأطفال مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، وقيامه بوضع إستيكر بلد المنشأة محلى على غير الحقيقة لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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