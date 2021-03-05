أمن المنافذ يضبط 3 قضايا تهريب وينفذ 211 حكما قضائيا في 24 ساعة

حققت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة العديد من النتائج الإيجابية، ونجحت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية في ضبط 3 قضايا أبرزها بضائع أجنبية الصنع.وفي مجال الأمن العام تم ضبط 27 قضية، من أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).كما تم ضبط 1627 مخالفة مرورية متنوعة في مجال ضبط المخالفات المرورية، وتم تنفيذ 211 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط قضية واحدة،و تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويجري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.