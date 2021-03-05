زيارة البابا فرنسيس تبدأ من بغداد وتنتهي في أربيل

من المقرر أن تبدأ زيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، للعراق من العاصمة بغداد وتشمل النجف والموصل وأربيل، وكان في استقبال البابا، قبل قليل، رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، في مطار العاصمة بغداد برفقة وفد من كبار الشخصيات.ووصل بابا الفاتيكان فرانسيس، قبل قليل، إلى العاصمة بغداد في زيارة تستمر لمدة 4 أيام وتشمل عددا من المدن العراقية.ويتضمن برنامج الزيارة لقاء رئيس الجمهورية، وزيارة النجف الأشرف للقاء المرجع الشيعي في العراق علي السيستاني، وزيارة مدينة أور في ذي قار، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.