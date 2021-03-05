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محمد العسيري
الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زيارة البابا فرنسيس تبدأ من بغداد وتنتهي في أربيل

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:20 م
البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
مروة عنبر
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من المقرر أن تبدأ زيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، للعراق من العاصمة بغداد وتشمل النجف والموصل وأربيل، وكان في استقبال البابا، قبل قليل، رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، في مطار العاصمة بغداد برفقة وفد من كبار الشخصيات.

ووصل بابا الفاتيكان فرانسيس، قبل قليل، إلى العاصمة بغداد في زيارة تستمر لمدة 4 أيام وتشمل عددا من المدن العراقية.

ويتضمن برنامج الزيارة لقاء رئيس الجمهورية، وزيارة النجف الأشرف للقاء المرجع الشيعي في العراق علي السيستاني، وزيارة مدينة أور في ذي قار، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

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