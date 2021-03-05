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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة تنتقد إيران وتدعوها لإعادة الإنترنت

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:55 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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انتقد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، تعامل السلطات الإيرانية مع الاحتجاجات التي خرجت خلال الأيام الماضية في جنوب شرقي البلاد.

وأسفرت تلك الاحتجاجات عن مقتل نحو 23 شخصًا على يد الحرس الثوري وقوات الأمن في إقليم سيستان وبلوشتسان الإيرانى خلال أحداث العنف التي وقعت مؤخرًا.

ودعت الأمم المتحدة السلطات الإيرانية إلى إعادة خدمة الإنترنت للمناطق التى قُطعت عنها فيما يبدو لتجنب تبادل المعلومات.

واندلعت احتجاجات واسعة الأسبوع الماضي، بعد أن أقدمت قوات الأمن والحرس الثوري على إطلاق النار على عدد من المدنيين ومهربي الوقود على الحدود، فيما عمدت السلطات الإيرانية إلى قطع الإنترنت عن المنطقة، من أجل محاصرة الغضب الذي تأجج.

كما اندلعت احتجاجات كبيرة أمام مبنى قائم مقامية سراوان في بلوشستان، وسيطر المحتجون على المبنى، بعد سقوط 10 قتلى في سراوان، تجمعوا احتجاجًا على منعهم من تهريب وبيع الوقود عبر الحدود الباكستانية.

وقال أحد السكان إن المسئولين الإيرانيين تساهلوا في السابق مع قدر بسيط من التهريب كمصدر للدخل للسكان المحليين المتضررين من ارتفاع نسبة البطالة، لكنهم أحكموا السيطرة في الآونة الأخيرة، وفقًا لوكالة «رويترز».

جدير بالذكر أن السلطات الإيرانية تتخوف من توسع الاحتجاجات في المنطقة، لا سيما في ظل الوضع المعيشي والاقتصادي المتردي بالنسبة للآلاف من سكان الإقليم.

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