الاتحاد الأوروبي: زيارة البابا فرنسيس علامة فارقة للعراق

أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أن زيارة البابا فرنسيس إلى الأراضي العراقية، علامة تاريخية فارقة للعراق، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع".وقبل قليل وصلت طائرة البابا الأراضي العراقية، ووصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى المطار لاستقبال البابا، كما رحب مقتدى الصدر بالبابا في العراق، مثمنا زيارته التاريخية للبلاد.