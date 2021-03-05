أسهم أوروبا تتراجع بعد تصريحات من رئيس «الاحتياطي الأمريكي»

فرض صعود عوائد السندات الأمريكية ضغوطا من جديد على الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، بعد أن أخفقت تصريحات أدلى بها جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض مؤخرا.ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 % في التعاملات المبكرة، فيما قادت أسهم شركات السفر والتعدين والخدمات المالية الانخفاض.وبينما قال "باول" إن الزيادة في العوائد "ملحوظة"، فإنه لم يعتبرها تخل بالنظام، أو تدفع أسعار الفائدة في الأجل الطويل للارتفاع بشدة للدرجة التي قد تدفع المركزي الأمريكي للتدخل في الأسواق بقوة أكبر لخفضها.وأوقدت التصريحات شرارة موجة بيع في وول ستريت، أمس الخميس، ودفعت المؤشر ناسداك الزاخر بشركات التكنولوجيا لمحو مكاسبه منذ بداية العام، كما نزلت أسهم التكنولوجيا الأوروبية 1%وتمضي على مسار تسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.وتراجعت أسهم النفط إذ قفزت أسعار الخام لأعلى مستوى في 14 شهرا تقريبا، بعد أن قررت أوبك وحلفاؤها عدم زيادة الإمدادات في أبريل.