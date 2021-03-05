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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

بيع تذاكر سباق البحرين «فورمولا-1» للجماهير بشرطين

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:02 ص
فورمولا
فورمولا
وكالات
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أعلن منظمو سباق جائزة البحرين الكبرى الافتتاحي للموسم في بطولة العالم "فورمولا-1" للسيارات، طرح تذاكر السباق للحاصلين على تطعيم فيروس كورونا والمتعافين فقط من الجماهير.

وسيقام سباق المرحلة الافتتاحية لبطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا-1، يوم 28 مارس الجاري، على حلبة الصخير.

وقال المنظمون: "التذاكر ستكون متاحة فقط للحاصلين على التطعيم المضاد لفيروس كورونا والمتعافين من الفيروس في مملكة البحرين، وذلك لضمان انطلاق السباق في بيئة آمنة تماشيا مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعلن عنها في المملكة".

وأضافوا: "سيتم التطبيق الشامل للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس في الحلبة لضمان استمتاع الجماهير بأجواء الإثارة في سباق الفورمولا وسط بيئة آمنة. وتشمل هذه الإجراءات تهيئة المنطقة الترفيهية بالمطاعم والفعاليات الترفيهية بعناية للحفاظ على معايير التباعد الاجتماعي، وفحص درجة الحرارة عند الدخول مع إلزامية ارتداء الكمامات في جميع الأوقات، كما أن جميع الفعاليات الترفيهية ستكون في الهواء الطلق".

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