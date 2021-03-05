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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أتليتك بلباو يفوز على ليفانتى 2-1 ويتأهل لمواجهة برشلونة فى نهائي كأس إسبانيا

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:04 ص
أتليتك بلباو يفوز
أتليتك بلباو يفوز على ليفانتى
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تأهل فريق أتليتك بلباو إلى المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعد فوزه، على مضيفه ليفانتي بنتيجة ٢-١، في إياب الدور نصف النهائي للمسابقة.

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وهي نفس نتيجة لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب أتليتك بلباو، لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية، والتي نجح خلالها بلباو في حسم تأهل لنهائي الكأس.

تقدم ليفانتي بهدف في الدقيقة ١٧ عن طريق لاعبه روجر مارتي، ثم تعادل بلباو بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة ٣٠ سجلها بنجاح لاعبه راؤول جارسيا، قبل أن يسجل أليكس بيرينجور هدف الفوز للضيوف في الدقيقة ١١٢.

ومن المقرر أن يلعب أتليتك بلباو في المباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا مع فريق برشلونة الذي تأهل بعد فوزه على إشبيلية مساء الأربعاء بثلاثة أهداف دون رد.

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