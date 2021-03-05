الليلة.. مناقشة كتاب يا صاحب المدد بأتيليه الإسكندرية

بحضور أسرة الشاعر الراحل زكي عمر٬ يستقبل أتيليه الإسكندرية٬ في السادسة من مساء اليوم الجمعة٬ ندوة لمناقشة كتاب "يا صاحب المدد... سيرة شاعر.. ومسيرة وطن"٬ للكاتب الصحفي خيري حسن.ويقدم اللقاء الشاعر جابر بسيوني٬ وبمشاركة محمود عوضين - وكيل وزارة الثقافة الأسبق٬ والشعراء: محمد الشربيني وسمير الأمير وعوض الشيخ.يتناول الكتاب سيرة الشاعر الراحل زكي عمر (1938 - 1987) ونشأته، ومشوار حياته الإبداعي، والإنساني، منذ بدايته في مدينة المنصورة، وحتى رحيله، وموته في دولة اليمن الشقيق. ويكشف خيري حسن، في كتابه - بالوثائق والمستندات - عن واحدة من أخطر السرقات الأدبية في حياتنا الثقافية، التي تعرض لها الشاعر منذ سرقة أشعاره، وبالتحديد كلماته الخالدة (مدد.. مدد.. شدي حيلك يا بلد)، وتم نسبها إلى شاعر آخر.وكان العديد من المثقفين والكتاب الذين عاصروا فترة الستينيات والسبعينيات بما فيها من زخم سياسي وثقافي٬ قد أدلوا بشهاداتهم التي تثبت أن مؤلف الأغنية هو الشاعر زكي عمر، ومن بينهم المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، فريدة النقاش، إبراهيم عبدالمجيد، الشاعر سمير الأمير، الناقد طارق فهمي حسين، الكاتب المسرحي عادل عبدالباقي، الشاعر سعد عبدالرحمن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة المصرية الأسبق، الإعلامي محمد الشبه، الدكتور حمدي الجابري أستاذ النقد المسرحي وغيرهم.