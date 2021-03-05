الليلة.. مناقشة كتاب يا صاحب المدد بأتيليه الإسكندرية
الجمعة 05/مارس/2021 - 12:41 ص
نضال ممدوحطباعة
بحضور أسرة الشاعر الراحل زكي عمر٬ يستقبل أتيليه الإسكندرية٬ في السادسة من مساء اليوم الجمعة٬ ندوة لمناقشة كتاب "يا صاحب المدد... سيرة شاعر.. ومسيرة وطن"٬ للكاتب الصحفي خيري حسن.
ويقدم اللقاء الشاعر جابر بسيوني٬ وبمشاركة محمود عوضين - وكيل وزارة الثقافة الأسبق٬ والشعراء: محمد الشربيني وسمير الأمير وعوض الشيخ.
يتناول الكتاب سيرة الشاعر الراحل زكي عمر (1938 - 1987) ونشأته، ومشوار حياته الإبداعي، والإنساني، منذ بدايته في مدينة المنصورة، وحتى رحيله، وموته في دولة اليمن الشقيق. ويكشف خيري حسن، في كتابه - بالوثائق والمستندات - عن واحدة من أخطر السرقات الأدبية في حياتنا الثقافية، التي تعرض لها الشاعر منذ سرقة أشعاره، وبالتحديد كلماته الخالدة (مدد.. مدد.. شدي حيلك يا بلد)، وتم نسبها إلى شاعر آخر.
وكان العديد من المثقفين والكتاب الذين عاصروا فترة الستينيات والسبعينيات بما فيها من زخم سياسي وثقافي٬ قد أدلوا بشهاداتهم التي تثبت أن مؤلف الأغنية هو الشاعر زكي عمر، ومن بينهم المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، فريدة النقاش، إبراهيم عبدالمجيد، الشاعر سمير الأمير، الناقد طارق فهمي حسين، الكاتب المسرحي عادل عبدالباقي، الشاعر سعد عبدالرحمن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة المصرية الأسبق، الإعلامي محمد الشبه، الدكتور حمدي الجابري أستاذ النقد المسرحي وغيرهم.
ويقدم اللقاء الشاعر جابر بسيوني٬ وبمشاركة محمود عوضين - وكيل وزارة الثقافة الأسبق٬ والشعراء: محمد الشربيني وسمير الأمير وعوض الشيخ.
يتناول الكتاب سيرة الشاعر الراحل زكي عمر (1938 - 1987) ونشأته، ومشوار حياته الإبداعي، والإنساني، منذ بدايته في مدينة المنصورة، وحتى رحيله، وموته في دولة اليمن الشقيق. ويكشف خيري حسن، في كتابه - بالوثائق والمستندات - عن واحدة من أخطر السرقات الأدبية في حياتنا الثقافية، التي تعرض لها الشاعر منذ سرقة أشعاره، وبالتحديد كلماته الخالدة (مدد.. مدد.. شدي حيلك يا بلد)، وتم نسبها إلى شاعر آخر.
وكان العديد من المثقفين والكتاب الذين عاصروا فترة الستينيات والسبعينيات بما فيها من زخم سياسي وثقافي٬ قد أدلوا بشهاداتهم التي تثبت أن مؤلف الأغنية هو الشاعر زكي عمر، ومن بينهم المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، فريدة النقاش، إبراهيم عبدالمجيد، الشاعر سمير الأمير، الناقد طارق فهمي حسين، الكاتب المسرحي عادل عبدالباقي، الشاعر سعد عبدالرحمن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة المصرية الأسبق، الإعلامي محمد الشبه، الدكتور حمدي الجابري أستاذ النقد المسرحي وغيرهم.