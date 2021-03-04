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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

الخميس 04/مارس/2021 - 08:57 م
الكهرباء
الكهرباء
نعمات مدحت
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تصدر رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، محركات البحث "جوجل" حيث تستمر عمليات البحث للاستعلام عن فواتير شهر فبراير، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى التي تقوم المنصة بتقديمها للمواطنين، حيث تعد أبرز الخدمات التي عليها عمليات استفسار وبحث هي الاستعلام عن العداد الكودي، وفواتير الكهرباء حيث يحظى باهتمام كبير من جانب الأفراد.

رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

ولمن يريد معرفة الموقع الرسمي لمنصة الكهرباء الموحدة يمكنه الدخول عبر الرابط التالي من هنا ، حيث أطلقت وزارة الكهرباء المنصة الموحدة، لمساعدة المواطنين، وحفاظًا على أرواحهم ومنعا للتكدس والازدحام خلال داخل المقار خلال هذه الفترة التي يمر بها العالم من انتشار فيروس كورونا المستجدة، حيث يمكن للمواطن أيضا تقديم الشكاوي من خلال المنصة، والاتصال للاستفسار عن أية مخالفات أو شكاوي أو عطل في العداد وخلافه، كما يمكنه وضع قراءة العداد أيضا.

خدمات المنصة الموحدة للكهرباء


وتقدم المنصة الموحدة للكهرباء، العديد من الخدمات للمواطنين حيث يبلغ عددها 17 خدمة إلكترونية، والتي تتضمن: القيام بتوصيل العدادات الكودية القانونية الجديدة، شهادات بيانات ومصالحة، بالإضافة إلى خدمات الدعم الفني والتواصل مع العملاء، وتغيير اسم أصحاب العدادات، وتركيبات عدادات بدل تالف.


وتشمل الخدمات توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية، وغيرها من الخدمات التي تقوم المنصة بتوفيرها للمواطن، كما يقوم المواطن بتقديم شكاوى خاصة بالعداد ودفع الرسوم والفواتير.

منصات إلكترونية لخدمة المواطنين

ويذكر أن الحكومة خلال الفترة الماضية،  قامت بتدشين الكثير من المنصات الإلكترونية، خلال بداية 2020، مع بداية أزمة كورونا المستجدة، تخفيفا على المواطنين ومنعا للتكدس في المقار الحكومية، حيث قدمت الدولة منصات خاصة بجميع الوزارات للانتهاء من الخدمات الهامة للمواطنين سواء في المرور، أو التموين، أو التوثيق والتعليم والتسجيلات، والمياة، ولبترول، حيث قامت بإطلاق ما يقرب من 11 منصة تعليمية إلكترونية، حيث تتجه الدولة إلى التحول الرقمي خلال الفترة المقبلة.

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