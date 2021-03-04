موعد بداية شهر رمضان ٢٠٢١ وفضل صيامه من القرآن والسنة

تستمر عمليات البحث من جانب المواطنين عن موعد بداية شهر رمضان ٢٠٢١، عبر محركات البحث الشهيرة، حتى يستعد المسلمون في بقاع الأرض لاستقبال الشهر الكريم، نظرًا لإجراء طقوس وشعائر معينة خلال هذا الشهر، من تحضير السلع الاستهلاكية، وشراء مستلزمات الشهر، من الياميش مكسرات وفول وسوداني وأدوات الحلويات أيضا والمشروبات مثل قمر الدين والعرقسوس، وتمر هندي، والعصائر وخلافه، كما تقوم الأسر بتعليق الزينة من الفوانيس التي تدل على البهجة والفرح.





تتزايد عمليات البحث خلال هذه الفترة، حيث توفر بعض الأسر مبالغ مالية لشراء جميع الاحتياجات قبل بداية الشهر بأيام حتى يستعدوا للعبادة خلال الشهر الكريم.





موعد بداية شهر رمضان ٢٠٢١

وحدد علماء الفلك، بداية موعد شهر رمضان، حيث يوافق يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل 2021، وعلى الرغم من التطور الكبير في مجال علم الفلك إلا أن الدول الإسلامية، مازالت تعتمد عليها غير من خلال الرؤية الشرعية وروئية هلال شهر رمضان المبارك بالعين المجردة، فهذه أصبحت عادة سنوية.





فضل شهر رمضان المعظم في القرآن الكريم والسنة

يعتبر شهر رمضان، منحة عظيمة، للتقرب إلى الله والتوبة عن الذنوب والمعاصي، وتكفير الخطايا، حيث وردت العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي توضح وتؤكد أهمية وفضل شهر رمضان الكريم، حيث قال تعالي: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).





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وقد ورد أحاديث في السنة النبوية تؤكد فضل الشهر الكبير، حيث جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَن أَنفَقَ زوجَينِ في سبيلِ اللهِ، نودِيَ من أبوابِ الجنةِ: يا عبدَ اللهِ هذا خيرٌ، فمَن كان من أهلِ الصلاةِ دُعِيَ من بابِ الصلاةِ، ومَن كان من أهلِ الجهادِ دُعِيَ من بابِ الجهادِ، ومَن كان من أهلِ الصيامِ دُعِيَ من بابِ الرَّيَّانِ، ومَن كان من أهلِ الصدقةِ دُعِيَ من بابِ الصدقةِ.



