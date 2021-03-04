«صحة الحيوان» تنظم ورشة عمل حول الوصول بمنتج غذائي آمن للمواطن

نظم معهد صحة الحيوان التابع لمركز البحوث الزراعية ممثلا في معمل الإسكندرية اليوم الخميس، ورشة عمل بقرية أبو مسعود بمركز كنج مريوط بالإسكندرية تحت شعار "الحصول على لبن صحي وآمن وطرق تداوله الصحيحة"، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الاحتياطية للوقاية من فيروس كوفيد 19 وبحضور محمد نور المسئول بمجلس القرية وعدد من الباحثين في مجال صحة الأغذية بمعمل الإسكندرية.وقال الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان في تصريحات صحفية الخميس، إن ورشة العمل تأتي استمرارا لسياسة وزارة الزراعة وتوجيهات وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة بالعمل على وصول منتج غذائي آمن للمواطن المصري والتدريبات الخاصة بالمشروع القومي لتجميع مراكز الألبان.