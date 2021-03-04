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محمد العسيري
الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية ونظيره التونسي يؤكدان عمق علاقات التعاون بين البلدين

الخميس 04/مارس/2021 - 07:34 م
سامح شكري
سامح شكري
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أكد وزير الخارجية سامح شكري ووزير الشئون الخارجية والتونسيين بالخارج لدى الحكومة التونسية عثمان الجرندي، عمق علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء صحفي عقده الوزيران في ختام مباحثاتهما بقصر التحرير بالقاهرة، حيث رحب شكري بنظيره التونسي في أول زيارة يقوم بها إلى القاهرة بعد توليه مهام منصبه، معربا عن التطلع إلى المزيد من تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.

وقال شكرى إنه عقد ووزير الخارجية التونسي جلسة مباحثات ثنائية ثم اجتماعا موسعا، ضم وفدي البلدين، حيث تم التطرق إلى مختلف مجالات التعاون الثنائي بين الجانبين وعلى جميع المستويات بالإضافة إلى استمرار التنسيق الوثيق بين مصر وتونس حيال جميغ القضايا محل الاهتمام المشترك.

وأوضح وزير الخارجية أنه فيما يتعلق بالتحديات الدولية، فإن تونس هي حاليا عضو بمجلس الأمن الدولي ولها إسهاماتها في القضايا الإقليمية سواء فيما يخص القضية الفلسطينية أو فيما يتعلق بليبيا.

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