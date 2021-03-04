مصرع 7 فى انقلاب سيارة بنيل صدفا فى أسيوط

لقي 7 مصرعهم غرقا اثر انقلاب سيارة بنهر النيل بمركز صدفا في أسيوط.تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة صدفا ورود بلاغ من شرطة النجدة بسقوط سيارة بنهر النيل بقرية مجريس.وعلى الفور انتقل مدير أمن أسيوط وضابط مباحث المركز والإنقاذ النهري والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص سقوط سيارة 7 راكب بنهر النيل.وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال 5 جثث وجار البحث عن 2.