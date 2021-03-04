السقطي: نشهد تسهيلات غير مسبوقة من الحكومة والبنوك خلال الفترة الحالية

ثمن المهندس علاء السقطي نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خطة الحكومة المصرية في تدشين المجمعات الصناعية الجديدة في جميع مختلف محافظات مصر.وأضاف السقطي لـ"الدستور"، أن المجمعات الصناعية العديدة تتطلب تمويلات ميسرة لأصحاب المصانع بتلك المجمعات، مؤكدًا أهمية دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأثيرها على اقتصاد الدول، ويشجع على الاستثمار المحلي والأجنبي لمصر.وتابع نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الفترة الماضية والحالية نشهد حوافز وتسهيلات غير مسبوقة من الحكومة والبنوك لدعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي يستحوذ على 15% من إجمالى حجم العمالة في سوق العمل.