تجدد الاحتجاجات الإيرانية في بلوشستان جنوب شرقي البلاد

تجددت الاحتجاجات في إقليم بلوشستان، جنوب شرقي إيران، التي اشتعلت الأسبوع الماضي في عدد من المناطق الإيرانية.وبحسب شبكة إيران انترناشونال، اندلعت احتجاجات متفرقة في مناطق الإقليم، ما دفع القوى الأمنية إلى فرض إجراءات مشددة هناك.كما وقعت اشتباكات الليلة الماضية بين متظاهرين، وقوات الأمن قرب حاجز "قلعة بيد"، وتم إرسال قوات أمنية إلى المنطقة للسيطرة على الوضع.وكانت السلطات الإيرانية عمدت خلال الأيام الماضية إلى قطع الإنترنت عن المنطقة، من أجل محاصرة الغضب الذي تأجج خلال الفترات الماضية.يذكر أنه منذ 23 الشهر الماضي اندلعت احتجاجات واسعة في الإقليم بعد مقتل حوالي 10 أشخاص بنيران الحرس الثوري بحسب ما أفادت مواقع محلية و"حملة النشطاء البلوش".ولاحقا اندلعت احتجاجات كبيرة أمام مبنى قائم مقامية سراوان في بلوشستان، وسيطر المحتجون على المبنى، بعد سقوط 10 قتلى في سراوان، تجمعوا احتجاجًا على منعهم من تهريب وبيع الوقود عبر الحدود الباكستانية.