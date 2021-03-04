محافظ الغربية يستقبل وفد النيابة الإدارية

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، وفد النيابة الإدارية برئاسة المستشار حافظ عباس مدير المكتب الفني بالنيابة الإدارية بطنطا، المستشار عبدالله فتوح مدير فرع الدعوى التأديبية بالغربية وكفرالشيخ، المستشار أحمد راضي وكيل فرع الدعوى التأديبية، المستشار منتصر عبدالعال مدير إدارة النيابات، المستشار عبدالمغني غنيم نائب رئيس نادي النيابة الإدارية.وخلال اللقاء كرم الوفد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وذلك لما يقدمه من جهود مبذولة بالمحافظة، كما أهدى المحافظ درع المحافظة لوفد النيابة الإدارية.