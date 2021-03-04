مركز البابا كيرلس عمود الدين يطلق دورة «الدفاعيات»

أطلق مركز البابا كيرلس عمود الدين للدراسات اللاهوتية التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، دورة جديدة بعنوان "دفاعيات"، عبر تطبيق "زووم".وتهدف الدورة إلى مناقشة الموضوعات التي تخص العقيدة المسيحية، مثل إثبات وجود الله والخليقة وبعض القضايا اللاهوتية الأخرى.وناقش القس "لوقا ماهر" راعي كنيسة القديس مارمرقس بمصر الجديدة في حلقة اليوم موضوع "النظريات العلمية التي تنتقد الخلق والرد عليها".وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير 8 مارس المقبل، ويمتد 55 يومًا حتى ينتهي ليلة سبت النور.ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ قداسات أول أيام الصوم الكبير بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون، وذلك يأتي تزامنًا مع الذكرى الأولى لرحيل الأنبا صرابامون، أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.