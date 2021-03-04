«العربية للتصنيع» تستقبل وفد المتدربين من الإذاعيين الأفارقة

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التعاون والتكامل مع الأشقاء الأفارقة، مشيرا إلى أن الهيئة تضع كافة خبراتها وإمكانياتها البشرية والتكنولوجية للتعاون والشراكة مع دول القارة وتبادل الخبرات والتدريب في العديد من مجالات الصناعة المختلفة.وأعرب التراس عن اعتزازه بزيارة وفد إفريقي للهيئة باعتبارها فرصة لتعزيز الصورة الحقيقية عن إمكانيات الصناعة المصرية ودعم العلاقات بين مصر وأشقائها الأفارقة.جاء هذا على هامش زيارة وفد الإذاعيين الأفارقة الناطقين باللغة العربية، في إطار الدورة التدريبية المتقدمة رقم 10 والتي تنظمها وزارة الدولة للإعلام بالتعاون مع وزارة الخارجية.وتعد هذه الزيارة، تأكيد للتواصل المستمر بين الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الدولة للإعلام، حيث تتم مثل هذه الزيارات بشكل سنوي، بهدف إطلاع الدارسين والمتدربين من كافة الدول الإفريقية الشقيقة على نشاط الهيئة وما تقوم به من مجهودات لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة، فضلا عن دعم وتبني تنفيذ الابتكارات القابلة للتطبيق الصناعي.وحرص المهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، على فتح حوار مفتوح مع وفد المتدربين والذي ضم العديد من مختلف الدول الإفريقية، حيث أشار إلى أن العربية للتصنيع تعد أحد قلاع الصناعة بفضل جهود أبنائها على مدار الأجيال، مشيرا إليىتاريخ تأسيس الهيئة ودورها القومي كأحد نتائج انتصارات حرب أكتوبر، ودورها في تلبية احتياجات الأشقاء العرب والأفارقة من الصناعات الدفاعية والمدنية.وأشار"عثمان" إلى اهتمام الهيئة بتدريب الكوادر البشرية وفقا لآليات التحول الرقمي وتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالشراكة مع كبريات الشركات العالمية في العديد من مجالات الصناعة، ومنها الصناعات الدفاعية والعربات المدرعة ومجالات الطاقة المتجددة والاتصالات والإلكترونيات والتابلت والتحول الرقمي والصناعات الطبية ومحطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات النقل الكهربائي الذكي والسكك الحديدية وتحويل السيارات للعمل بالطاقات النظيفة واللمبات الليد ومجال ترشيد المياه والطاقة والأثاث المكتبي وغيرها من مجالات التنمية الشاملة.وخلال تفقد معرض منتجات العربية للتصنيع، أبدي وفد الإذاعيين الأفارقة إعجابهم بمنتجات الهيئة المتنوعة وقدراتها التصنيعية لتطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى نسب للتصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع الخبرات الدولية، مشيدين بمجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمد جسور التواصل والتعاون مع الأشقاء الأفارقة وتعزيز التبادل التجاري وعودة العلاقات المصرية الأفريقية لعهدها الذهبي.كما توجه الوفد الإفريقي لزيارة ميدانية لتفقد عدد من وحدات العربية للتصنيع، ومنها مصنع الإلكترونيات والشركة العربية للطاقة المتجددة وأكاديمية الهيئة للتدريب وفقا لآليات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، حيث أبدوا إعجابهم بخطوط الإنتاج والتي لا تقل عن مثيلاتها بأحدث المصانع عالميا، وأطلعوا على الخطط المستقبلية التي تقوم بها العربية للتصنيع لدعم خطة الدولة للرقمنة وتحديث خطوط الإنتاج وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.وفي سياق متصل، أوضح المهندس أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بنية، أثناء حضوره زيارة وفد الإذاعيين الأفارقة الناطقين باللغة العربية، أن هذه المرحلة تشهد اهتماما حكوميا متزايدا بتعزيز كافة الجهود لتحقيق التحول الرقمي، موضحا أنه من خلال الشركات التابعة لشركة "بنية" والتي تعمل عبر مختلف قطاعات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتقدم "بنية" مجموعة واسعة من الحلول والخدمات الرقمية في مختلف القطاعات، وتستهدف تعزيز خطة الدولة للتحول الرقمي بإستخدام أحدث التقنيات والتطبيقات الذكية، فضلا عن ضخ الإستثمارات لتنفيذ بنية تحتية تكنولوجية متطورة بمصر، وأيضا التوسع في الخدمات الرقمية بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط.