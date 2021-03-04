أبو الغيط لوزير خارجية اليمن: لا بد من وضع ضغوط دولية أكبر على الحوثيين

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، أحمد عوض بن مبارك، وزير خارجية اليمن، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث ناقش الطرفان آخر مستجدات الوضع اليمني في ضوء حملة التصعيد الحوثية في مأرب، وكذا المحاولات الجارية لدفع المسار السياسي للحل.ووفق بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة، فقد أكد أبو الغيط للوزير اليمني دعم الجامعة العربية لموقف حكومته ولمساعيها الحفاظ على وحدة اليمن واستقلاله في مواجهة الأطماع الإقليمية، مشيرًا إلى أن جماعة الحوثي تُنفذ أجندة إيرانية وتُمارس التصعيد في مأرب بالتناغم مع هذه الأجندة المتهورة.وشدد أبو الغيط على أهمية وضع ضغوط دولية أكبر على الحوثيين لدفعهم إلى وقف فوري للعمليات العسكرية في كافة ربوع اليمن، وبما يُمهد للانخراط في عملية سياسية تشمل جميع الأطراف، وفقًا للمرجعيات المعروفة وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216.