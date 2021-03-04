اليوم.. «أوبك» تقرر زيادة أو تثبيت إنتاج النفط مع تعافي الأسعار

تقرر منظمة "أوبك" وحلفائها، اليوم الخميس، ما إذا كانوا سيجمدون إنتاج النفط عند مستوياته الحالية أو سيرفعونه قليلا اعتبارا من أبريل، في ظل المخاوف من هشاشة التعافي الاقتصادي خلال جائحة فيروس كورونا المستجد والتي تخيم على ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة.وتتوقع السوق أن تخفف مجموعة "أوبك" تخفيضات الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميا من أبريل، كما يُتوقع أن تُنهي السعودية، أكبر منتج في أوبك، خفضها الطوعي الإضافي للإنتاج البالغ مليون برميل يوميا بصورة جزئية أو كلية.لكن 3 مصادر في "أوبك" قالت لرويترز، أمس الأربعاء، إن بعض الأعضاء الرئيسيين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يقترحون إبقاء إنتاج أوبك دون تغيير، وقالت المصادر إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت السعودية ستنهي التخفيضات الطوعية أم ستمددها.