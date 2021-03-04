حذف هونج كونج من مؤشر الحرية الاقتصادية

قالت مؤسسة التراث الأمريكية (هيريتدج فاونديشن) إن هونج كونج استُبعدت من مؤشرها للحرية الاقتصادية بسبب تحكم الصين في سياساتها الاقتصادية، لتحذف بذلك المدينة من قائمة احتلت مركزها الأول على مدى 25 عاما حتى 2019.وأضافت المؤسسة البحثية، ومقرها واشنطن، أن سنغافورة احتفظت للعام الثاني بلقب الاقتصاد الأكثر حرية للعام 2021، مع تضرر حرية الاستثمار في هونج كونج بالاضطرابات السياسية والاجتماعية التي بدأت في 2019.وأوضحت في مؤشر 2021 الذي نُشر اليوم الخميس أن هونج كونج ومكاو أيضا، وكلاهما منطقة إدارية خاصة تابعة للصين، لم تعودا على القائمة لأنه بالرغم من تمتع مواطنيهما بحرية اقتصادية أكبر من المواطن العادي في الصين، فإن "التطورات في السنوات القليلة الماضية أظهرت بوضوح أن هذه السياسات تُدار بالأساس من الصين".