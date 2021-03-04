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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تأخر امتحان الثاني الثانوي بمدرسة في طرة البلد.. و«التعليم» تتدخل بحل مُرضي للطلاب

الخميس 04/مارس/2021 - 10:32 ص
طلاب الصف الثاني
طلاب الصف الثاني
نور أيمن
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انتهى طلاب الصف الثاني الثانوي، من تأدية امتحان اللغة الأجنبية الثانية بمدرسة أسماء الثانوية بنات التابعة لمنطقة طرة البلد في تمام العاشرة صباحًا.

وقالت لمياء فاروق، الطالبة بالصف الثاني الثانوي بمدرسة أسماء الثانوية بنات لـ«الدستور»: «الامتحان تأخر على السيستم شوية بس كان كويس»،

وأضافت أن «اللغتين الألمانية والفرنسية من أكثر المواد التي تأتي امتحاناتها بطريقة سهلة وسلسة»، مؤكدة أن المدرسة تشترط عليهم ارتداء الكمامة وتطبيق الإجراءاتة الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الطالبة مريم محمد: «تم منحنا فرصة حتى الساعة العاشرة والنصف، لتعويض الوقت الذي مر بعد تأخر الامتحان»، متابعة: «الامتحان كان سهل وعدد أسئلته مش كتير.

ويؤدي طلاب المرحلة الثانية امتحان اللغة الأجنبية الثانية والفلسفة، من خلال التابلت وسط إجراءات احترازية تفاديا لوباء كورونا المنتشر بالعالم أجمع هذه الأيام.


وكانت قد استقبلت المدرسة الطلاب بحالة من الإجراءات الاحترازية ووزعتهم بانتظام داخل الفصول لتأدية امتحاناتهم، والتزم الطلاب والمراقبين بارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وقرر وزير التربية والتعليم اعتماد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021 بعد الاعلان عن طريقة الامتحانات وضوابط الامتحانات والمواصفات الجديدة بالتزامن مع تفشي وباء كورونا.

وكانت القرارات تتمثل في أداء الامتحانات للصف الأول الثانوي الكترونيا بداية من يوم السبت السابع والعشرين من فبراير حتى يوم الاثنين الثامن والعشرين من شهر مارس يكون اخر يوم في امتحانات الصف الأول الثانوي.

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