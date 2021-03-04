سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 4-3-2021

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

الدينار الكويتي فى بنك HSBC

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر إيران للتنمية

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

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كما ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملة المصرية الجنيه داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي بالسوق المصرية، إلى مستوى 48.52 جنيه للشراء، و51.47 جنيه للبيع.

يرصد لكم موقع "الدستور" في هذا التقرير سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري اليوم الخميس 4-3-2021.الدينار الكويتي هو العملة الرسمية لدولة الكويت يصدرها بنك الكويت المركزي حاليًا، حيث أصدر مجلس النقد الكويتي أول دينار كويتي في الأسواق عام 1960 م خلفاَ للروبية الهندية التي كانت مستخدمة قبله، ثم أصدر بنك الكويت المركزي بعد ذلك ستة إصدارات أخر للعملة آخرها عام 2014 م وينقسم الدينار الكويتي إلى 1000 فلس ويعتبر صاحب أعلى سعر صرف في العالم الآن.سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصرياستقر سعر الدينار الكويتي على مستوى الشراء والبيع في بداية تداولات الصباحية اليوم مقابل الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي المصري، ليصل إلى 48.85 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع.وجاء سعر الدينار الكويتي في بنك مصر مقابل الجنيه المصري عند مستوى 48.85 جنيه للشراء، 52.05 جنيهًا للبيع.وجاء سعر شراء وبيع الدينار الكويتي داخل بنك HSBC، عند مستوى 51.69 جنيه للشراء، 52.05 جنيه للبيع.شهدت مستويات أسعار العملات أمام الجنيه المصري في السوق المحلية المصرية، وصول سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر إيران للتنمية عند 47.80 للشراء، و52.12 جنيه للبيع.الدينار الكويتى فى بنك المصرف المتحدوجاء الدينار الكويتي داخل شبكة فروع المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري بسعر 50.97 جنيه للشراء، و51.29 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول داخل البنك.