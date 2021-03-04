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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 4-3-2021

الخميس 04/مارس/2021 - 11:08 ص
الدينار الكويتي
الدينار الكويتي
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يرصد لكم موقع "الدستور" في هذا التقرير سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري اليوم الخميس 4-3-2021.

الدينار الكويتي هو العملة الرسمية لدولة الكويت يصدرها بنك الكويت المركزي حاليًا، حيث أصدر مجلس النقد الكويتي أول دينار كويتي في الأسواق عام 1960 م خلفاَ للروبية الهندية التي كانت مستخدمة قبله، ثم أصدر بنك الكويت المركزي بعد ذلك ستة إصدارات أخر للعملة آخرها عام 2014 م وينقسم الدينار الكويتي إلى 1000 فلس ويعتبر صاحب أعلى سعر صرف في العالم الآن.

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 4-3-2021


سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري
استقر سعر الدينار الكويتي على مستوى الشراء والبيع في بداية تداولات الصباحية اليوم مقابل الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي المصري، ليصل إلى 48.85 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

وجاء سعر الدينار الكويتي في بنك مصر مقابل الجنيه المصري عند مستوى 48.85 جنيه للشراء، 52.05 جنيهًا للبيع.

الدينار الكويتي فى بنك HSBC

وجاء سعر شراء وبيع الدينار الكويتي داخل بنك HSBC، عند مستوى 51.69 جنيه للشراء، 52.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر إيران للتنمية

شهدت مستويات أسعار العملات أمام الجنيه المصري في السوق المحلية المصرية، وصول سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر إيران للتنمية عند 47.80 للشراء، و52.12 جنيه للبيع.

الدينار الكويتى فى بنك المصرف المتحد
وجاء الدينار الكويتي داخل شبكة فروع المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري بسعر 50.97 جنيه للشراء، و51.29 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول داخل البنك.

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

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كما ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملة المصرية الجنيه داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي بالسوق المصرية، إلى مستوى 48.52 جنيه للشراء، و51.47 جنيه للبيع.

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