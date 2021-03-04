مفوض الاتحاد الأوروبي للوظائف يحذر من أزمة اجتماعية بعد كورونا

حذر مفوض الاتحاد الأوروبي للوظائف والحقوق الاجتماعية، نيكولاس شميت، من أزمة اجتماعية محتملة بعد جائحة كورونا.وأشار شميت، إلى أنه على الرغم من عدم وجود زيادة كبيرة في أرقام البطالة حتى الآن، إلا أن الآفاق بالنسبة للشباب على وجه الخصوص ليست وردية.وأضاف أن هناك حاجة إلى وضع سياسة لضمان عدم الانزلاق إلى أزمة اجتماعية جديدة بعد الوباء.ومن المقرر أن يقدم شميت اليوم الخميس خطة عمل لأوروبا أكثر اجتماعية مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس.وتهدف الخطة إلى ضمان تنفيذ ما يسمى بركيزة الحقوق الاجتماعية، التي أطلقتها المفوضية الأوروبية في عام 2017، في أوروبا.