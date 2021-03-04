واشنطن: نجرى محادثات مهمة مع السعودية

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أن المبعوث الأمريكي الخاص بشأن اليمن يجري مباحثات في السعودية بشأن أزمة اليمن وسبل تخفيف المعاناة عن شعبه.وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في بيان صحفي، أن الولايات المتحدة تعمل على حل النزاع في اليمن بالتنسيق مع شركائها في المنطقة.ونوهت الخارجية الأمريكية أن المبعوث الخاص بها إلى اليمن موجود الآن في السعودية لإجراء محادثات مهمة من أجل إنهاء هذه الأزمة المستمرة منذ سنوات.وكانت الولايات المتحدة اكدت في وقت سابق دعمها للسعودية في مواجهة تهديدات جماعة الحوثي التي تستهدف أمن المملكة بدعم من إيران والحرس الثوري.