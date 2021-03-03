ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في لبنان إلى 383482

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، في لبنان إلى 383482 بعد تسجيل 3463 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا" أنه تم تسجيل 61 حالة وفاة جديدة خلال نفس الفترة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 4866 منذ 21 فبراير من العام الماضي.يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا سجل ارتفاعًا قياسيًا منذ بداية يناير الماضي، في ظل عجز القطاع الصحي والاستشفائي عن استيعاب المصابين، كما سجل عدد الوفيات ارتفاعًا قياسيًا.