رئيس البرلمان الليبى يصل القاهرة لبحث تشكيل حكومة الدبيبة

أفادت مصادر مطلعة، مساء اليوم، بوصول رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح إلى القاهرة.وأوضحت المصادر أن عقيلة صالح سيبحث مع المسئولين المصريين في القاهرة جهود توحيد المؤسسات الليبية حسب قناة "العربية".وإلى جانب ذلك من المقرر أن يناقش رئيس البرلمان الليبي في القاهرة دعم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.ومن المقرر أن ينعقد البرلمان الليبي في الثامن من الشهر الجاري لبحث منح الثقة للحكومة الجديدة التي انبثقت عن الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة.