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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يجتمع مع الجهات المشاركة بـ«حياة كريمة»

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:56 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي
أحمد فودة
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عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعًا موسعًا مع الجهات المشاركة في مبادرة حياة كريمة، بحضور اللواء نهاد فاروق ممثل جهاز تعمير الساحل الشمالي والنواب (أحمد يحيى، صقر عبد الفتاح، عامر الشوربجي، مصطفى أبو زيد ومحمود أبو حسين) أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دائرة زفتى، اللواء حسين الجندي السكرتير العام ونجوى العشيري السكرتير العام المساعد.

بدأ اللقاء بعرض الدكتورة جيهان الذهبي عضو المكتب الفني للمحافظ لتقرير إنجاز المبادرة والتي يتم تنفيذها في ٥٤ قرية و٨٨ تابعا داخل ٩ وحدات محلية يستفيد منها ٥٩٩ ألف نسمة، حيث أشارت إلى أن المبادرة تستهدف تنفيذ ١٥٦٣ مشروعا بإجمالي ٤.٥ مليار جنيه، وتم البدء بتنفيذ ١٥ اجتماعًا تنسيقيًا و٢٠ لقاءً جماهيريًا، تلاهم بدء شركات مياه الشرب والصرف الصحي والغاز في تنفيذ ٧٠ مشروعًا بتكلفة ٨٨١ مليون جنيه وجاري الاستعداد للبدء في باقي المشروعات.

ومن جانبه أكد الدكتور رحمي أن من أهم أولويات المحافظة في تنفيذ المبادرة هو تحقيق التنمية البشرية للمواطنين من خلال تنظيم القوافل (التوعوية، الاجتماعية، الدينية، البيطرية، الطبية والزراعية) والتي ستساهم في توعية المواطنين وسد احتياجاتهم بجانب البنية التحتية التي ستقوم المبادرة بتنفيذها، موجهًا بتنفيذ تلك القوافل في العزب والنجوع والقرى الأكثر احتياجًا، بعدها سيشعر المواطن بزفتى بتغيير إيجابي في الخدمات المقدمة له.

وأضاف النواب أن هناك عددًا من المطالب لأهالي القرى يجب مراعاتها أثناء تنفيذ المبادرة، وعلى رأسها إقامة أسواق حضارية، مجمعات خدمات وتحديث المخططات العمرانية، مؤكدين على الدعم الكامل من النواب في توفير التبرعات سواء المادية أو العينية.

وأوضح اللواء نهاد فاروق أن جهاز تعمير الساحل الشمالي سيقوم بأعمال الطرق، مراكز الشباب، الوحدات الصحية، الوحدات البيطرية، الوحدات المحلية، الإسعاف، المطافئ والكباري على الترع والمصارف، مطالبًا بوضع جدول زمني تلتزم به الشركات بسبب تداخل الاختصاصات.

واستمع المحافظ إلى خطة كل جهة من الجهات الحاضرة (الموارد المائية والري، الصرف الصحي، الطب البيطري، التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة، الصحة، التربية والتعليم، الأبنية التعليمية، الأوقاف، مياه الشرب والصرف الصحي، الغاز، الاتصالات، الزراعة والطرق والكباري).

ودار نقاش بين المحافظ والنواب وممثلي الجهات الممثلة حول إضافة عدد من المشروعات خاصةً في قطاعات (الري، الصرف، الرصف، الغاز الطبيعي، التليفونات ومياه الشرب والصرف الصحي)، حيث طالب محافظ الغربية الاهتمام بمشاريع (المحلب الآلي، مراكز تجميع الألبان، مصانع اللحوم، تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي وإنشاء محطات وقود بالغاز الطبيعي).
محافظ الغربية يجتمع مع الجهات المشاركة بـ«حياة كريمة»
محافظ الغربية يجتمع مع الجهات المشاركة بـ«حياة كريمة»
محافظ الغربية يجتمع مع الجهات المشاركة بـ«حياة كريمة»
محافظ الغربية يجتمع مع الجهات المشاركة بـ«حياة كريمة»
محافظ الغربية يجتمع مع الجهات المشاركة بـ«حياة كريمة»
محافظ الغربية يجتمع مع الجهات المشاركة بـ«حياة كريمة»
محافظ الغربية يجتمع مع الجهات المشاركة بـ«حياة كريمة»
محافظ الغربية يجتمع مع الجهات المشاركة بـ«حياة كريمة»

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