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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط بوابة مصر الرقمية للتموين 2021.. وخطوات الإضافة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:34 م
التموين
التموين
شيماء حسين
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تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على حصول جميع المواطنين المستحقين على السلع الغذائية المدعمة حيث فتحت باب إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين عبر رابط بوابة مصر الرقمية للتموين 2021 والتي حظيت على أعلى نسبة بحث عبر محرك "جوجل" خلال الآونة الأخيرة لذلك يستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير كيفية إضافة المواليد الجدد وخطوات ورابط موقع الإضافة.

رابط بوابة مصر الرقمية للتموين 2021


توفيرا على المواطنين المستحقين دعم السلع الغذائية الوقت والجهد خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بين المواطنين بسرعة فائقة خلال فترة زمنية وجيزة، أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بوابة إلكترونية يطلق عليها مصر الرقمية من خلال هذا الرابط ( من هنا)، يمكن من خلاله تسجيل بيانات المواليد الجدد الراغبين في اضافتهم إلى البطاقة التموينية وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات البيانات المسجلة ضمن خطة الحكومة بتقديم خدمات إلكترونية للمواطنين.

خطوات تسجيل بيانات المراد اضافتهم إلى البطاقة التموينية


يمكن للراغبين في إضافة أبناؤهم إلى البطاقة التموينية إلكترونيا عبر بوابة مصر الرقمية بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر بوابة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط (من هنا)

اختيار أيقونة التموين من القائمة الرئيسية

الضغط على زر إضافة أفراد جدد 

كتابة بيانات صاحب البطاقة التموينية كاملة (الاسم رباعي، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، ...)

كتابة مكتب التموين التابع له البطاقة 

كتابة بيانات المراد اضافتهم كاملة (الاسم، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، ...)

كتابة صلة القرابة بين صاحب البطاقة التموينية و الراغب في إضافته 

تحميل المستندات التي تثبت كافة البيانات المسجلة

الضغط على زر إرسال

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الأوراق المطلوبة لإضافة أفراد جدد للبطاقة التموينية


يمكن للراغبين في إضافة أبناؤهم للبطاقة التموينية إلكترونيا عبر موقع بوابة مصر الرقمية للتموين 2021 إرفاق الأوراق التالية:-

بطاقة الرقم القومي للراغب في إضافة أبناؤهم

شهادة ميلاد المراد اضافته إلى البطاقة التموينية

شهادة دخل لصاحب البطاقة التموينية للتأكد من استحقاقه لدعم السلع الغذائية

استمارة أداء خدمة إضافة المواليد


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