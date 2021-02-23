بوابة مصر الرقمية.. خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2021

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موعد صرف الدفعة الآخيرة من منحة الـ 500 جنيه



- بعد ذلك يضغط المواطن على إرسال الطلب بنجاح، ويوفر الموقع خاصية تتبع الطلب، إذا كان المواطن يريد متابعة الطلب.وتلك الخطوات السابقة يمكن للمواطن المصرى إضافة المواليد على بطاقة التموين.