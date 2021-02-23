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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بوابة مصر الرقمية.. خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2021

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:06 م
بطاقات التموين
بطاقات التموين
حسين العمدة
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تنشر «الدستور» بوابة مصر الرقمية.. خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2021، حيث يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين للعام الحالى ٢٠٢١، ونستعرض لكم كافة التفاصيل خلال التقرير التالى.

ويتمكن المواطنين المصريين من إضافة مواليد على بطاقة التموين، من خلال الموقع الإلكترونى بوابة مصر الرقمية، التابع إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويقدم تلك الموقع العديد من خدمات مختلفة للمواطن المصرى، منها إصدار بدل فاقد لبطاقة التموين، وتفعيل بطاقة التموين، وضم أفراد الأسرة.

بوابة مصر الرقمية.. خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2021


أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن موقع بوابة مصر الرقمية، حتى يستطيع المواطنين المصريين تسجيل إضافة المواليد على بطاقة التموين، وذلك في إطار توجيهات الحكومة المصرية بتقديم الدعم للمواطنين، ومساندهم فى ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وأيضا التخفيف عن كافة الفئات للأسر الأكثر احتياجا، ومحدودى الدخل، الذين يستحقون الدعم من الدولة.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين

- يدخل المواطن على الرابط الإلكتروني لبوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد على بطاقة التموين، وهو(من هنا).

- اختيار أيقونة خدمات التموين.

- ثم إدخال اسم صاحب البطاقة رباعى.

- ثم تحديد المحافظة التابع لها المواطن.

- ثم الضغط على أيقونة ضم أفراد الأسرة.

- ثم اختيار أيقونة المزيد من أفراد الأسرة من الدرجه الاولى، ويتم إظهار البيانات التى قام المواطن بإدخالها، لمراجعتها، وإذا كان المواطن يرغب فى تعديل بعض البيانات.

- ثم تظهر بعد ذلك الشروط والأحكام، ويقوم المواطن بالضغط على كلمة موافقة.

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- بعد ذلك يضغط المواطن على إرسال الطلب بنجاح، ويوفر الموقع خاصية تتبع الطلب، إذا كان المواطن يريد متابعة الطلب.

وتلك الخطوات السابقة يمكن للمواطن المصرى إضافة المواليد على بطاقة التموين.

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