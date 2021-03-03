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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

نظام حجز مواعيد الكشف الطبي للحصول على السيارات المعفاه من الجمارك

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:22 م
السيارات
السيارات
هبه محمد
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في الفترة الأخيرة ارتفعت عمليات البحث على محركات الإنترنت "جوجل" والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل المواطنين، عن نظام حجز مواعيد الكشف الطبي للحصول على السيارات المعفاه من الجمارك، عقب إتاحة وزارة التضامن الاجتماعي رابط إلكتروني للمواطنين للاستعلام عن طلب الكشف الطبي للحصول على سيارة مجهزة لأصحاب الإعاقة للحجز في خدمة الكشف الطبي.

مواعيد الكشف الطبي للحصول على السيارات المعفاه من الجمارك


وتستمر جهود وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وأصحاب الإعاقة، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي عاود في الإنتشار من جديد ولكن أشد شراسة عن السابق وخطورة، لذلك تساند الوزارة أصحاب الإعاقة، من خلال رابط الموقع الرسمي توفيرًا للوقت لهم.

ونظرًا لارتفاع عمليات البحث على محركات الإنترنت من قبل المواطنين، يعرض لكم " الدستور" التفاصيل والمعلومات التي تشمل، نظام حجز مواعيد الكشف الطبي للحصول على السيارات المعفاه من الجمارك، وفقًا لبيان رسمي من وزارة التضامن الاجتماعي، تحت إشراف الدكتور نيفين القباج.

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خطوات حجز مواعيد الكشف الطبي للحصول على السيارات المعفاه من الجمارك

1 - أولًا يجب على المتقدم تسجيل الدخول على موقع وزارة التضامن الإجتماعي من خلال هذا الرابط الإلكتروني: http:car.smcegy.com

2 - ثم يقوم المتقدم باختيار حجز موعد كشف طبي.

3 - بعدها يقوم بكتابة رقم بطاقة الخدمات المتكاملة.

4 - ثم يقوم المتقدم بإدخال الرقم القومي الخاص بالبطاقة المكون من 14 رقم.

5 - ثم يقوم بتحديد مكان الكشف الطبي.

6 - وبعدها يتم كتابة كافة البيانات للتواصل ( رقم الهاتف - البريد الإلكتروني ).

كيفية الاستعلام عن طلب الكشف الطبي 2021


1 - صورتين شخصيتين 4 في 6 على خلفية بيضاء.

2 - صورتين من بطاقة الرقم القومي سارية لمدة.

3 - أصل المؤهل الدراسي.

4 - بطاقة الخدمات المتكاملة شرط ضروري للتسجيل.

5 - وأخيرًا.. قرار يفيد فك الحظر لمن سبق له الحصول على سيارة مجهزة معفاه من الضرائب والجمارك.

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