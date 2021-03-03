تطورات حالة رضا عبد العال الصحية بعد إصابته بنوبة قلبية





حالة رضا عبد العال الصحية

فيما كشف أحمد نجله تطورات الحالة الصحية لوالده بعد تعاطف الجماهير معه والدعاء له واتمنى له بالشفاء، حيث قال إن والده يتواجد الآن داخل أحد المستشفيات الخاصة لعمل " قسطرة " بالقلب بعد شعوره بآلام كبيرة خلال الأيام الماضية، وفقا لصدى البلد.



وحول ما قاله الطبيب قال أحمد نجل رضا عبد العال:«الطبيب الخاص بوالدي نصحه بالذهاب إلى أحد المستشفيات من أجل الخضوع إلى قسطرة قلب بعد الآلام الكبيرة التي صاحبته خلال الفترة الماضية، وأطالب الجمهور بالدعاء لوالدي للخروج من هذه المحنة الصحية".

تفاعل مغردو تويتر مع مرض رضا عبدالعال

دعى له أحد مغردون تويتر قائلا:« ربنا يشفيك ويشفى كل مريض وينعم على الجميع بالصحة والسعادة والستر فى الدنيا والاخرة» بينما قال أمير عزمى:« دعواتكم للكابتن رضا عبد العال ربنا يشفيه ويعافيه والف مليون سلامة عليك يا كابتن مصر وربنا يحفظك يا غالى».









بينما قال أخر:« كابتن رضا عبد العال هيعمل عملية قلب مفتوح لوجود جلطات ومشاكل فى القلب ربنا يشفيك يا كابتن رضا وتقوم بالسلامة ويشفي كل مريض».

تصدرت حالة رضا عبد العال نجم الزمالك والأهلى منصات السوشيال ميديا وذلك عقب نشره صوره له من داخل مستشفى بسبب سوء حالته الصحية، وفي أخر صورة له نشر رضا عبد العال عبر صفحته الرسمية صورة له وهو على السرير لعد خضوعه لعملية جراحية وكتب عليها:« اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيني وتمدني بالصحة والعافية»، وطالب متابعيه بالدعاء له.

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من هو رضا عبدالعال

يذكر أن رضا عبدالعال هو لاعب كرة قدم مصري دولي معتزل كان يلعب في مركز لاعب خط الوسط، وتميز أداؤه في الملعب بتغير حركته واتجاهه سريعًا جدًّا وتميز كذلك بدقة تمريراته للمهاجمين التي تجعل المهاجمين دائمًا صوب المرمى هذا بالإضافة إلى مهارته الفائقة في المراوغة.



وقد بدأ رضا عبدالعال لعب كرة القدم في سن 10 سنوات ضمن مدرسة الكورة حتى سن 15 عامًا، وبعد سن الـ15 عامًا انتقل إلى نادي النيل للأدوية أحد فرق الدرجة الأولي في التسعينيات حتى أتم عامه الـ22.

